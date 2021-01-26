استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل ربة منزل على يد عاطل بالوراق

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة مقتل سيدة وتدعى "راوية" على يد عاطل بالوراق، لدفاعها عن جارتها من الاعتداء عليها، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم "شعبان"، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقتله ربة منزل، لدفاعها عن جارتها بالوراق.

وباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل ربة منزل وتدعى "راوية" على يد عاطل، لدفاعها عن جارتها ومنع المتهم من الاعتداء عليها وضربها بمنطقة الوراق.

وأفاد شهود العيان في اعترافاتهم أمام النيابة، أن السيدة "راوية" كانت تدافع عن جارتها التي تقطن في العقار المقابل لها، نتيجة هجوم عاطل عليها والاعتداء عليها، فاستل المتهم سكينًا للتخلص منها.

وأضاف الشهود في اعترافاتهم، أن المتهم ويدعى "ش.ب" كان يعتدى على سيدة مطلقة تقطن في المنطقة بمفردها، فقامت السيدة "راوية" بالدفاع عنها من هجوم المتهم فسدد لها عده طعنات فلفظت أنفاسها الاخيرة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه ربة منزل تدعى "راوية"، قتلها المتهم "ش.ب" عاطل، حيث حصل على سلاح أبيض من مسكنه، وسدد لها طعنة أنهت حياتها فى الحال، بسبب دفاعها عن ربة منزل، ومنعها للمتهم من الاعتداء عليها بالضرب.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه.

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