ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:31 م
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
تبدأ اليوم الثلاثاء منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بمواجهة نادي مانشستر سيتي نظيره وست بروميتش البيون بينما يستضيف نادي ساوثهامتون نظيره أرسنال.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.
2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.
5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.
6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.
7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف
8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.
9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.
10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.

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