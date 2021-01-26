خلال 24 ساعة.. المنافذ تنفذ 210 أحكام قضائية متنوعة وتضبط 28 قضية أمن عام
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:34 م
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة جهودها، وأسفرت عن تنفيذ (210) حكم قضائى متنوع،ضبط (28) قضية أمن عام.
تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (5) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – هواتف محمول).
ونجحا فى مجال الأمن العام، في ضبط (28) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).
وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1524) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (210) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط (4) قضايا.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ..
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.