النيابة تنتقل لمعاينة حريق شقة المرج ووفاة 5 أشخاص

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
انتقلت النيابة العامة، لمعاينة حرق شقة سكنية أسفر عن وفاة أرة كاملة مكونة من خمس أشخاص، وأمرات بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق للوقوف على أسبابه وكشف ملابسات الحادث وحصر التلفيات والخسائر الملحقه به.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من ٥ أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجارى عمليات التبريد.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اجهزة الأمن

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 19 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

10 نجوم يرفعون شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في قمة الأهلي وبيراميدز

منذ 37 دقيقة

بويول يقدم قميص برشلونة في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لنجوم الفريق قبل لقاء بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ ساعتين و 15 دقيقة

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

58 مليون جنيه تحفز لاعبي الأهلي قبل المونديال

منذ أقل من ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في المرج

المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن السلام

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في الأزبكية

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع 15 مايو

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق فيلا بعين شمس

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بالمعادى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

10:59 ص

10 نجوم يرفعون شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في قمة الأهلي وبيراميدز

12:18 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات