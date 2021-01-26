النيابة تنتقل لمعاينة حريق شقة المرج ووفاة 5 أشخاص

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انتقلت النيابة العامة، لمعاينة حرق شقة سكنية أسفر عن وفاة أرة كاملة مكونة من خمس أشخاص، وأمرات بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق للوقوف على أسبابه وكشف ملابسات الحادث وحصر التلفيات والخسائر الملحقه به.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من ٥ أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجارى عمليات التبريد.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



