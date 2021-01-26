من داخل إحدى صالات الجيم.. دينا فؤاد تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحرص الفنانة دينا فؤاد على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دينا فؤاد مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي داخل الجيم وترقص وتقوم بأداء التمارين الرياضية، على أنغام الفنان عمرو دياب، وعلقت عليه قائلة :"دا اللى بيحصل اول لما أغنية لعمرو دياب تشتغل فى مكان، شكرًا للكابتن نور خطاب".

وحظى الفيديو على اعجاب عدد كبير من محبيها، وجاءت التعليقات كالآتي :"ما شاء الله عليكي بتجنني"، "عاش يا بطل"، "استمري بالجيم"، "انتي ممثلة خطيرة"

وفي سياق آخر، يُعرض لدينا فؤاد حاليًا عبر قناة "DMC" مسلسل "جمال الحريم"، وهو بطولة نور، خالد سليم، صلاح عبد الله، أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، يوسف وائل نور ، أميرة العايدي، علاء عرفة، وهو من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي، إنتاج شركة سينرجى.

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