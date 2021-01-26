غدًا.. مياه القليوبية تحذر من استخدام المياه لمدة 7 ساعات بمدينة بنها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينه بنها، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء، وحتى الساعة الرابعه فجرا.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن أعمال الغسيل تجرى بصفة دورية، وطبقا لخطة معتمدة بالتعاون مع مديرية الصحة، للتأكد من إنتاج وتوزيع مياه شرب نقية، وفي إطار حرص الشركة على سلسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك طبقًا للمواصفات القياسية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.

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