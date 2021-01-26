وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ لـ "الفجر": إنشاء 10 مراكز خدمات متطورة تسهيلا على المواطنين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
كشف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، عن إنشاء 10 مراكز خدمات تموينية متطورة تكنولوجيا تسهيلا علي المواطنين في قضاء كافة معاملاتهم التي تخص التموين كإضافة المواليد أو إخراج الوفيات أو إستخراج بدل فاقد أو تالف.

وأكد وكيل وزارة التموين، خلال تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن المواطن الأن أصبح يستطيع أن يستخرج بطاقته التموينية أو إجراء أي تعديلات عليها وهو في بيته من خلال الإنترنت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

وأوضح حبيب، أنه قد تم إصدار 1300 بطاقة تموينية خلال الشهرين الماضيين لمستفيدي تكافل وكرامة وتم توجيه هذه البطاقات لمديرية الشئون الإجتماعية لتوزيعها عليهم بمعرفتها، كما أن جميع السلع التموينية والسولار جميعهم متوفرين للغاية ولا يوجد بهم أدنى مشاكل.

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