مقترح برلماني لتشكيل لجنة فنية لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات وتفعيل دور اتحاد الشاغلين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة على مستوى الجمهورية، للوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات، وذلك للحد من سيناريو انهيار العقارات في بعض المحافظات خلال الفترة لأخيرة، والحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار بعض العقارات وبعد الانتهاء من التحقيقات تأكد أن هذه العقارات صادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ، مما يعنى ضرورة أن يتم الوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات، وفي حال إن كان السبب عدم وجود مسكن بديل لابد من توفير سكن بديل للأسر غير القادرة لتنفيذ هذه الخطوة التي سيكون لها مردود إيجابي على المواطنين وفى الحفاظ على الثروة العقارية في نفس الوقت.

وشدد عضو لجنة الإسكان، على ضرورة توفير سكن بديل للأسر غير القادرة، مقترحا تشكيل لجنة فنية هندسية لفحص العقارات وإصدار تقرير كل خمس سنوات على الأقصى للحالة الإنشائية لها والهندسية، حتى يتسنى الوقوف على إصدار قرارات إزالة من عدمه، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على حياة المواطنين، مُشددًا على ضرورة تفعيل دور اتحاد الشغالين.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 سيكون لها مردود كبير في الحفاظ على الثروة العقارية، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وتذليل كافة العقبات، بالإضافة للقضاء نهائيًا على العشوائيات، خاصة وأن الملف شهد اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

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