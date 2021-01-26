وزير الخارجية: هناك تعنت إثيوبي في ملف سد النهضة.. ولن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الخارجية سامح شكري، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري، ولكن إثيوبيا تتصرف بشكل أحادي وتتعنت في ملف سد النهضة.

وقال الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة علي المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصًا بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020 وهذا حدث يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي.

وأضاف: "نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه ونتعاون مع الجميع".

وأوضح أن "مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تشارك في جميع الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة؛ لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية".

أخبار تهمك

مهاجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لنجوم الفريق قبل لقاء بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

بويول يقدم قميص برشلونة في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

10 نجوم يرفعون شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في قمة الأهلي وبيراميدز

منذ 36 دقيقة

حقيقة انتقال مدافع الاتحاد السكندري للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

58 مليون جنيه تحفز لاعبي الأهلي قبل المونديال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

10:59 ص

10 نجوم يرفعون شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في قمة الأهلي وبيراميدز

12:18 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات