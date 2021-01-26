"يا ولا ".. أغنية جديدة تجمع بين روبي وبلال سرور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

تستعد الفنانة روبي لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "يا ولا"، وتتعاون فيها الملحن بلال سرور، والشاعر صابر كمال، والموزع هاني يعقوب، وهى من انتاج وليد منصور.

وتتعاون روبي في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم محمد حمزة، أيمن بهجت قمر، مصطفى حسن، أحمد إبراهيم، وتوما، وغيرهم من صناع الأغنية.

وفي سياق آخر، تشارك روبي في مسلسل "شقة 6"، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو بطولة شريف سلامة، سيد رجب، أحمد بدير، محمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، إخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف.

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