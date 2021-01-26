المطران عطا الله حنا: القدس تتعرض لمخططات ومشاريع استعمارية

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قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: القدس تتعرض لمؤامرات واستهداف لأوقافها ومقدساتها المسيحية والاسلامية، فالقدس مدينة تضيع من ايدينا يوما بعد يوم وتسرق من ابناءها ومن شعبها في ظل حالة فلسطينية يسودها التشرذم والانقسام بالأضافة إلى طمس طابعها وتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني المسيحي والاسلامي





تابع حنا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك: كل التحية لابطال القدس المدافعين عنها وكل التحية لشعبنا الفلسطيني الذي لم ولن يرفع راية الاستسلام في اي يوم من الايام وستبقى القدس عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة مقدساتنا وستبقى القدس ايضا عنوانا للسلام والمحبة والاخوة فهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث كما انها المدينة التي نعتبرها كفلسطينيين عاصمتنا الروحية والوطنية.