ارتفاع طفيف في اسعار الذهب وسط ترقب لاقرار الولايات المتحدة حزمة تحفيزية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:40 ص
الذهب العالمي
الذهب العالمي
رويترز

ارتفع الذهب يوم  الثلاثاء، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أمريكية كبيرة في نهاية المطاف، على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب.

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1856.33 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1856.80 دولار.

 

 

 

وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة، لكن الدولار صعد 0.1 بالمئة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

 

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسات والذي يستمر يومين في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

 

وتيسير السياسة النقدية يضيف ضغوطا على عوائد السندات الحكومية ويفيد الذهب الذي لا يدر عائدا.

 

وعلى الرغم من التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيظل على موقفه بشأن السياسة النقدية، فإن المستثمرين سيراقبون لهجته عن كثب.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.30 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1084.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2333.02 دولار.

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