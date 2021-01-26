مصادمات بين الشرطة ومزارعين نظموا مظاهرات ضخمة في الهند

شهدت الهند، اليوم الثلاثاء، مصادمات بين الشرطة ومزارعين نظموا مظاهرات ضخمة ضد تشريعات جديدة مرتبطة بقطاع الزراعة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لرويترز، إن الهند تبحث رفع رسوم الاستيراد بما يتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة على أكثر من 50 صنفا، منها الهواتف الذكية والمكونات الإلكترونية والأجهزة في ميزانيتها القادمة.

وأضافت المصادر أن التحرك لزيادة رسوم الاستيراد جزء من حملة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاعتماد البلاد على الذات والتي تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي.