جلسة بين لاعبي الأهلي قبل مباراة بيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
عقد كبار فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر صباح اليوم الثلاثاء قبل مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم.

ويحل الأهلي ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتار.

وطالب كبار فريق الأهلي محمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف زملائهم في الفريق ببذل أقصى جهد في مباراة الليلة وتحقيق الفوز.

كما أكد اللاعبون الكبار على زملائهم بضرورة تقديم مباراة كبيرة خاصة وأنها تحمل طابع خاص ومهمة في مشوار الفريق نحو الدفاع عن لقب الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٢٠ نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك.

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