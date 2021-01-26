تشكيل أرسنال المتوقع أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الثلاثاء نادي آرسنال نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري الدولي بمدينة ساوثهامتون.





وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع : لويز، جابريل، تيريني، بيريلين.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، سيبايوس.

خط الهجوم: اوباميانج، لاكازيت، ساكا.



