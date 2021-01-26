تشكيل أرسنال المتوقع أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:30 ص
ارسنال
ارسنال
علي ماهر حلمي
يلتقي اليوم الثلاثاء نادي آرسنال نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري الدولي بمدينة ساوثهامتون.

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لينو.
خط الدفاع : لويز، جابريل، تيريني، بيريلين.
خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، سيبايوس.
خط الهجوم: اوباميانج، لاكازيت، ساكا.

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