التضامن توضح شروط حضانة الأسر للأطفال بمبادرة "كفالة" (فيديو)

قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن، إن مبادرة "كفالة" منظومة متكاملة داخل الوزارة تهدف لتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والمهنية للأطفال المكفولين.





وأضاف "شعبان"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تعتمد على أسر بديلة كافلة تقوم بتقديم طلب للإدارة الاجتماعية لكفالة طفل، ويرفع الطلب للجنة المحلية بالمديرية، ويتم إعداد بحث اجتماعي وبعد تطابق المعلومات التي أقرها الباحث مع الطلب المتواجد توافق اللجنة على الطلب وتمنح الأسرة الكفالة خطاب مشاهدة للدار للطفل المراد كفالته.





وتابع مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن، أنه يتم توقيع عقد بين المديرية والوزارة والأسرة الكافلة تتضمن العديد من الشروط تتمثل في أن تكون الأسرة لديها القدرة النفسية والاجتماعية والاقتصادية لكفالة الطفل، وألا يكون على الأسرة أي شبهة جنائية، وأن يكون لدى الأسرة الاستعداد الكامل لتقديم الخدمة للطفل على المدى البعيد خلال المراحل العمرية المختلفة للطفل، مشددًا على أن هناك متابعة شهرية مستمرة على الأسر الكافلة للاطمئنان على أحوال الطفل وحال حدوث تغيرات في الأسرة أو الانتقال من مكان لأخر يتم إثبات العنوان بالمديرية للمتابعة باستمرار.



