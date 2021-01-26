شعبة الأدوية: يوجد مخزون من الدواء يكفي لمدة عام (فيديو)

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنه قبل ظهور الجائحة الأولى لفيروس كورونا في مصر استعدت الحكومة بالجلوس مع جميع العاملين بقطاع الدواء للتعرف على المخزون الاستراتيجي للدواء في مصر، منوهًا بأنه خلال انتشار الموجة الأولى لم يحدث أي نقص في برتوكول العلاج، وإنما كان هناك نقص في الفيتامينات لإقبال المواطنين على شراءه.





وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه تم العمل على توفير مخزون استراتيجي منذ شهر يوليو الماضي من الدواء يكفي لمدة عام على الأقل تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا، التي كانت متوقعة نهاية سبتمبر، وهناك متابعة يومية لإنتاج كل مصنع للتأكد من المخزون الاستراتيجي وتوفير برتوكولات علاج كورونا للمصابين.



