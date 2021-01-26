شعبة الأدوية: يوجد مخزون من الدواء يكفي لمدة عام (فيديو)
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:11 ص
رقية جمال
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنه قبل ظهور الجائحة الأولى لفيروس كورونا في مصر استعدت الحكومة بالجلوس مع جميع العاملين بقطاع الدواء للتعرف على المخزون الاستراتيجي للدواء في مصر، منوهًا بأنه خلال انتشار الموجة الأولى لم يحدث أي نقص في برتوكول العلاج، وإنما كان هناك نقص في الفيتامينات لإقبال المواطنين على شراءه.
وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه تم العمل على توفير مخزون استراتيجي منذ شهر يوليو الماضي من الدواء يكفي لمدة عام على الأقل تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا، التي كانت متوقعة نهاية سبتمبر، وهناك متابعة يومية لإنتاج كل مصنع للتأكد من المخزون الاستراتيجي وتوفير برتوكولات علاج كورونا للمصابين.
وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن إدعاء البعض نقص الأدوية سببه ثقافة المجتمع في الإصرار على تناول الدواء بالاسم التجاري وليس بالمادة الفعالة، مشيرًا إلى أن برتوكول كورونا لا يؤخذ بشكل عشوائي وإنما يأخذ بناءً على توجيه طبيب أو صيدلي، مناشدًا المواطنين بالاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم الزحام، مع تناول فيتامين سي والزنك، وممارسة الرياضة والمشي والأكل الجيد، مشددًا على أنه لا يوجد أن نقص في الدواء نهائيًا.