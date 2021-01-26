عاجل.. وكيل بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
كشف كريم الجزيري وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني عن النادي الذي يرغب اللاعب في الإنتقال إليه مستقبلاً.


وقال الجزيري في تصريحات صحفية لجريدة ليكيب الفرنسية أن بنزيما يريد الإنتقال إلى ليون ويتحدث معه بإنتظام ويشاهد جميع مباريات الفريق الفرنسي وليس موجود في قلبه.


وأضاف:" بنزيما يحلم بالعودة إلى ليون وفعل الكثير من الأمور العظيمة كما أن إرتداء شارة قيادة فريق الطفولة يعتبر من الأمور السحرية.

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