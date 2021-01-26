المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: حريصون على السلام مع السودان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:03 ص
قوات إثيوبية
قوات إثيوبية
وكالات

أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على السلام مع السودان، والاستعداد للوصول إلى ما من شأنه استقرار الحدود، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن السودان، حظر الطيران في أجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، لدواع أمنية.

 

وكان الجيش السوداني، قد بدأ خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة المليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا، طوال الـ26 عاما الماضية.

 

 واتهم الجيش السوداني نظيره الإثيوبي والمليشيات المدعومة منه، بنصب كمين لعناصره التي كانت تمشط محيط جبل أبو طيور الأسبوع الماضي، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

 

ويتوقع أن تعقد لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، أولى اجتماعاتها بالخرطوم غدا الثلاثاء، بعد العمليات العسكرية الجارية لاسترداد المناطق السودانية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السودان السلام الخارجية السودانية اثيوبيا

أخبار تهمك

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

نجم منتخب مصر السابق يكشف سر عدم انضمامه للأهلي

منذ أقل من ساعة

صلاح ينتظر.. موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 26 دقيقة

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 13 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

مهاجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لنجوم الفريق قبل لقاء بيراميدز

منذ ثلث ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عودة الهدوء للحدود السودانية الإثيوبية بعد اشتباكات متقطعة

خبير يكشف تأثير اشتباكات السودان وإثيوبيا على سد النهضة (فيديو)

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

إثيوبيا تتهم السودان و"الميليشيات" باستهداف مناطقها الحدودية بالنيران

إلى أين وصلت أزمة الحدود السودانية-الإثيوبية؟

الجيش السوداني يسيطر على جميع أراضيه بعد تقدمه على الحدود مع إثيوبيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

09:00 ص

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

10:05 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

06:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات