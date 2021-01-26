مهاجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لنجوم الفريق قبل لقاء بيراميدز

أكد أحمد كشري لاعب الأهلي السابق، أنه يجب على المارد الأحمر التعامل مع مباراة بيراميدز بهدوء فهي فى النهاية مجرد ثلاث نقاط.





وقال كشري فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "المباراة حساسة للغاية بين الفريقين لأن أفضل العناصر فى بيراميدز كانوا نجوم النادي الاهلي وهذا يجعل اللقاء مثير للغاية".





وأضاف: "اللعب فى النادي الاهلي غير بسبب الجماهير وبدليل أن معظم اللاعبين الذين يرحلوا عن الفريق الاحمر لا يقدمون أداء جيد مع أنديتهم الأخري".





ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



