أرقام وحقائق مثيرة من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (تقرير)

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الثلاثاء، على استاد "الدفاع الجوي" ستجمع بين فريق الأهلي ونظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021.





يدخل الأهلي مواجهة الليلة متربعًا على قمة ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 20 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي الزمالك، ويسعي لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة في مباراة اليوم للانفراد بصدارة المسابقة المحلية ومواصلة الزحف نحو الحفاظ على لقب البطولة الذي توج به الموسم الماضي.





على الجانب الآخر، يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي لتحسين مركزه في المسابقة وإنقاذ رقبة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا من مقصلة الإقالة بالبطولة خاصة وأن مباراة الليلة بمثابة الفرصة الأخيرة له للاستمرار مع الفريق.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي ضد بيراميدز قبل صدام الليلة:-





- تقابل الأهلي مع بيراميدز في 10 مواجهات رسمية سابقة (8 مباريات بالدوري الممتاز – 2 مباراتين بكأس مصر)، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات، وخسر مثلها، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.





- أول مباراة جمعت الأهلي وبيراميدز كانت في 27 أكتوبر 2014 وكان الأخير يحمل اسم (الأسيوطي سبورت) وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة السادسة من الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015.





- سجل لاعبو الأهلي 10 أهداف في شباك بيراميدز، مقابل 6 أهداف للفريق السماوي.





- يتصدر عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف (هدفين للأهلي – هدف لبيراميدز)، ويليه مؤمن زكريا ووليد سليمان ثنائي الأحمر وسجل كل منهما هدفين.





- خرج الأهلي بـ"شباك نظيفة" في 5 مباريات ضد بيراميدز، بينما حافظ الفريق السماوي على نظافة شباكه في 5 مباريات أيضًا ضد المارد الأحمر.





- أكبر انتصار شهدته مواجهات الفريقين كان لصالح الأهلي بنتيجة 5 – 0 في الجولة 25 من الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015، وكان بيراميدز وقتها يحمل اسم (الأسيوطي سبورت).





- لم تحدث نتيجة التعادل الإيجابي في مواجهات الفريقين إطلاقا، حيث انتهت مباراتين بينهما بالتعادل السلبي، بينما تعتبر نتيجة (1/0) الأكثر تكرارًا في تاريخ مواجهاتهما، وتكررت 5 مرات (3 لبيراميدز – 2 للأهلي).





- عبد الله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي سجل في شباك الفريقين (هدفين للأهلي - 1 هدف لبيراميدز).





- آخر مباراة جمعت الأهلي وبيراميدز كانت في لقاء الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز بالموسم الماضي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.





- لعب العديد من اللاعبين ضمن صفوف الأهلي وبيراميدز أبرزهم، عبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة، ورمضان صبحي، ومحمد فاروق، وشريف إكرامي، وأحمد فتحي، ومحمد حمدي، وجون آنطوي.



