10 نجوم يرفعون شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في قمة الأهلي وبيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:18 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
علاء خليف
يفتح استاد "الدفاع الجوي" أبوابه في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، لاستضافة المواجهة النارية المرتقبة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، في قمة مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021.

وتتسم دائمًا مواجهات الأهلي وبيراميدز بالندية والإثارة خاصة بعدما أصبح الفريق السماوي منافسًا قويًا للقطبين على البطولات المحلية بالسنوات الأخيرة، وما يزيد مواجهة الليلة سخونة هو وضع الفريقين في ترتيب الدوري، بالإضافة لامتلاك كلاهما كوكبة من النجوم المميزين القادرين على حسم المباراة لصالح فريقهم.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي برصيد 20 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي الزمالك، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة.

10 عملاء مزدوجين في مباراة الأهلي وبيراميدز

مواجهة الليلة بين الأهلي وبيراميدز سوف تشهد تواجد عدد من اللاعبين سبق وارتدوا قميص الفريقين خلال مشوارهما الكروي، يتصدرهم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي والذي دافع عن ألوان القميص الأحمر سنوات طويلة وحقق مع الفريق الأهلاوي عدد من البطولات والألقاب قبل انتقاله للنادي السماوي عام 2019.

ويعد "السعيد" اللاعب الوحيد الذي سجل في شباك الأهلي وبيراميدز خلال مواجهات الفريقين السابقة، حيث أحرز 3 أهداف بواقع هدفين مع المارد الأحمر، وهدف مع الفريق السماوي.

تضم قائمة "العملاء المزودجين" أيضًا الرباعي شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي وأحمد الشيخ والذين انتقلوا لبيراميدز من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء علاقتهم بالقلعة الحمراء.

ويضم أيضًا نادي بيراميدز بين صفوفه حاليًا محمد فاروق والذي لعب للأهلي موسم 2014 – 2015 قبل رحيله إلى وادي دجلة ومنه إلى الإنتاج الحربي ثم المقاولون العرب قبل أن يستقر به المطاف في النادي السماوي، وكذلك أحمد حمودي الذي رحل عن القلعة الحمراء عام 2019 لينضم للفريق السماوي.

الغاني جون آنطوي لاعب بيراميدز الحالي سبق ومثل الفريق الأهلاوي عدة سنوات سابقة وحقق معه بعض البطولات والألقاب قبل انتقاله لنادي مصر المقاصة، ومنه انضم للنادي السماوي عام 2019 ليستكمل معه مشوار النجاح، وهناك أيضًا محمد حمدي أحد أبناء قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء والذي انتقل لبيراميدز عام 2018.

بينما تضم قائمة النادي الأهلي من اللاعبين الذين سبق ولعبوا ضمن صفوف فريق بيراميدز، محمد مجدي أفشة والذي يعول عليه الجهاز الفني للفريق الأحمر كثيرًا لمساعدة الفريق في الفوز بمباراة الليلة.

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