الكهرباء: تطوير الشبكة الكهربائية في محافظة المنيا بتكلفة 721 مليون جنيه

إستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفى هذا الصدد ففي نطاق محافظة المنيا إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفتره من عام 2014 حتى عام 2020 بلغ عدد المشتركين حوالى(1.3) مليون مشترك عام 2020 بزياده قدرها ( 196 ) الف مشترك عن عام 2014 ،

وتم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خــــلال الفترة من 2014 حتى 2020 بإستثمارات بلغت مبلغ وقدره (721) مليون جنيه تم من خلالها :

تنفيذ عدد (15) موزع جديد وتنفيذ عدد (400) محول جديد واضافة قدرة 265.2 م.ف.أ بالاضافه الى 315 كشك معدنى و تركيب عدد (3785) عامود جهد متوسط وعدد ( 4372 ) عامود جهد منخفض

وتم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 518.7 كم كابلات و 4230 كم موصلات وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى26.2كم كابلات و 1524 كم موصلات ،

وفى اطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيذ عدد ( 100) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه بالمحافظة باجمالى تكلفه (80) مليون جنيه بطول 68 كم ،

وفى مجال مواكبه التطور التكنولوجى ومعالجه أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من اهم مشاكل العملاء فقد تركيب عدد (470) الف عداد مسبق الدفع وعدد ( 8520) عداد ذكى ، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمه ، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة ، و تطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة .

وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجاً ، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وجه السيد الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه .

وفى هذا الصدد تمت المشاركة فى هذه المبادرة ووضع خطة التطويرلشبكات الكهرباء بالقرى المستهدفه بالمبادره لتحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية واستكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة و تغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسبه ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك ،وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة ،

وبلغت تكلفة تطوير القرى التابعة للمحافظة ضمن هذه المبادرة مبلغ وقدره يصل إلى حوالى 28 مليون جنيه ، و تم الانتهاء من تطوير قرى ( اولاد الشيخ – الشيخ مسعود – المغربى – شيبه – زعبره – الشيخ عباده ) .

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.