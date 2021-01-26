موعد مباراة أرسنال أمام ساوثهامتون فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:40 ص
ارسنال
ارسنال
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم الثلاثاء نادي آرسنال نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري الدولي بمدينة ساوثهامتون.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن أرسنال قد ودع بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع بعد الخسارة امام ساوثهامتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

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