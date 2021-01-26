البورصة تقرر تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:54 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أعلنت إدارة البورصة المصرية  اليوم عن قرار تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها، اعتباراً من 27 يناير 2021 وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها في ضوء اعتماد الهيئة العامة للرابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (التداول في ذات الجلسة - شراء الأوراق المالية بالهامش - القتراض الأوراق المالية بغرض البيع).
البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

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