ألمانيا تعلن إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" من كورونا

سجلت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المنتشر عالميا.

وأفادت السلطات الألمانية، بأنه تم تسجيل الحالة في مدينة هانوفر بولاية ساكسونيا السفلى بشمال غربي ألمانيا.

ووأوضحت السلطات الألمانية، أن المرأة تعرضت للإصابتين خلال فترة 6 أسابيع، وقد تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلت معهم في العزل الصحي.

وفي ديسمبر الماضي، سجلت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتقل بوتائر أسرع، لكنها ليست أكثر شدة من فيروس كورونا العادي. وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة، أعلن عدد من الدول وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا وفرض قيود على السفر من وإلى المملكة المتحدة.