46 مليون جنيه خسائر"راكتا "النصف سنوية

كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا،وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث اسفرت النتائج عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 9 % على أساس سنوي.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها سجلت صافي خسائر بلغ 46.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.63 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وأشارت الشركة في البيان إلى أنها علقت النشاط الإنتاجي من 25 سبتمبر 2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي من المخزون التام.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 495 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 20.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.









وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 16.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 27.8 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 248 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 18.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



