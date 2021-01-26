محافظ القليوبية يقود حملة لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الإثنين، جولة مفاجئة تفقد خلالها شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة للاطمئنان ومتابعة مستوى النظافة في الشوارع ورفع الإشغالات.

استهل المحافظ جولته بتفقد المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول، للتخلص الآمن منها وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة، والحرص على سلامة وصحة المواطن
وجدير بالذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم، وذلك بتكلفة إجماليه 25 مليون جنيه، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.
كما تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة على ترعة الشرقاوية بمنطقة ميت نما ومنطي، وشارع مسجد الرحمة وأرض الجنينة بحي غرب شبرا الخيمة.
وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة
جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة
محافظ القليوبية يقود حملة لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا
محافظ القليوبية يقود حملة لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا
محافظ القليوبية يقود حملة لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا
محافظ القليوبية يقود حملة لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا
محافظ القليوبية يقود حملة لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا
محافظ القليوبية يقود حملة لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا

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