من بينهم 26 من ذوى القدرات..تعيين 5545 شاباً.. وإستخراج 2029 قياس مستوى مهارة بالشرقية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5545 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 26 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 909 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.
وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 57 عاملًا جديدًا، والانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لتلك الفئة بإجمالي 2 مليون و207 ألف جنيه لـ 4414 عاملًا من المسجلين.
وقال: إن المديرية قامت باستخراج 2029 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 319 محضر سلامة و75 حالة غلق إداري، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1199 منشأة، وأسفر عن تحرير 405 محضرًا، فضلًا عن التفتيش على 330 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 17 شركة، وإعتماد 272 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 331 تفويض ووكالة لشركات بها 455 فرصة عمل.
وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استخراج ترخيص عمل لأجنبي من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 14 ترخيص آخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون.

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