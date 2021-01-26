كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

في ظل التساؤلات الكثيرة حول مصير امتحانات طلاب المدارس والجامعات للفصل الدراسي الأول، المقرر توقيتها عقب إجازة منتصف العام، استقر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على موعدها النهائي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس والجامعات.

امتحانات المدارس في موعدها
تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مرارًا وتكرارًا عن عدم وجود نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس، وأنها في موعدها، عقب انتهاء إجازة نصف العام المقرر لها 20 فبراير المقبل.

وشدد وزير التعليم، على أنه لا نية لتأجيل امتحانات الترم الأول للفصل الدراسى الثاني، أو لعدم عودة الدراسة.

لا نية الامتحانات
وفيما يثار من شائعات حول تأجيل الامتحانات والدراسة، نوه شوقي، أن كلها اجتهادات، لكن لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها في مايو القادم تحت أي ظرف أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادًا لامتحانات الترم الاول.

موعد امتحانات الجامعات
بينما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، استكمال العام الدراسي الجاري في الجامعات، عقب انتهاء إجازة منتصف العام، وبالتالي عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وستعلن الجداول الامتحانية للجامعات، في الأسبوع الأول من شهر فبراير.

ومن المقرر أن تكشف وزارة التربية والتعليم تفاصيل العام الدراسي والامتحانات، يوم الأحد 14 فبراير المقبل.

وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافقت، على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

جاء ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

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