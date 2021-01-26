نجم منتخب مصر السابق يكشف سر عدم انضمامه للأهلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:32 ص
احمد سعيد اوكا
احمد سعيد اوكا
أحمد عصام
أكد أحمد سعيد اوكا لاعب منتخب مصر السابق، أنه استطاع إثبات ذاته في حرس الحدود وبعدها انضم للمنتخب الوطني، بعد اول موسم له معهم.

وقال اوكا في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت إلى أنه تلقى عروض كثيرة أبرزها من الأهلي والمصري عندما كان لاعبا في الحدود.

وتابع، إنه فشل انضمامه للأهلي بسبب صعوبة الانتقالات في الفترة من 2005 الى 2010 كما أن حرس الحدود رفض لفكرة رحيله.

وأتم، ان مع الاستقرار الفني والإداري تمكنا من تحقيق 3 بطولات وشاركنا بالكونفدرالية الافريقية مع الحدود.

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منتخب مصر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد سعيد اوكا

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