"قطاع الإستثمار" يهبط بمؤشر سوق البحرين مع بداية التعاملات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:33 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.05% خاسراً 0.77 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 157 ألف دينار بحرينى.


 وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.58% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.69%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.63%.
 
في سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، تعديل تاريخ موافقة اجتماع مجلس الإدارة، على البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 إلى تاريخ 9 فبراير 2021.

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