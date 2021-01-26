"قطاع الإستثمار" يهبط بمؤشر سوق البحرين مع بداية التعاملات

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسراً 0.77 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 157 ألف دينار بحرينى.









وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.58% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.69%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.63%.