تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.73% في في مستهل التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% خاسراً 19.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2703.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 52.5 مليون سهم محققة ما قيمته 79.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 851 صفقة لعدد 29 سهماً.





وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.19%، أعقبه قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.12%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.76%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.94%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.72%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.6 مليون ورقة بقيمة 22.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.52%.