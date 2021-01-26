تشكيل مانشستر سيتي المتوقع للقاء وست بروميتش بالبريميرليج

يواجه اليوم الثلاثاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست بروميتش البيون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب وست بروميتش البيون.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: دياز، ستونز، والكر، كانسيلو.

خط الوسط: فودين، فيرناندينهو، روديجيو.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، توريس.



