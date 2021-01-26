تشكيل مانشستر سيتي المتوقع للقاء وست بروميتش بالبريميرليج
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:00 ص
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم الثلاثاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست بروميتش البيون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب وست بروميتش البيون.
وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: اديرسون.
خط الدفاع: دياز، ستونز، والكر، كانسيلو.
خط الوسط: فودين، فيرناندينهو، روديجيو.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، توريس.
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