خطوات لإنشاء كلمة مرور قوية.. وحماية "الواي فاي" من الاختراق

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
نقدم لكم خطوات لإنشاء كلمة مرور قوية لحماية شبكة "الواي فاي" من الاختراق، وفقا لما ذكره موقع "business insider"، حيث يجب إنشاء كلمة مرور جديدة قوية مع بداية استخدامك للشبكة.
 
ومن هذه الخطوات ما يلي:
- يمكنك العثور على عنوان IP في دليل التعليمات أو يكون مطبوع على الروتر.
 
- افتح جهازك وقم بفتح متصفح الويب ومن ثم كتابة عنوان IP في متصفحك.
 
- يتم تقديمك مع صفحة تعرض المعلومات الأساسية لجهاز الروتر الخاص بك، بالإضافة إلى ارتباط لتسجيل الدخول إليها. 
 
- يأتي كل جهاز روتر باسم مستخدم افتراضي ("admin" هو الأكثر شيوعًا)، وأحيانًا كلمة مرور مثل "1234" أو "admin"، ويجب أن تكون قادرًا على العثور على هذه المعلومات على موقع الشركة المصنعة على الويب، أو في الدليل، و في بعض الأحيان، تتم طباعة كلمة المرور واسم المستخدم على ملصق عالق في جهاز التوجيه نفسه، سيكون ذلك كافيًا للوصول إلى صفحة الإعدادات.
 
- تختلف كل لوحة تحكم عن الأخرى، ولكن ابحث عن علامة تبويب أو قائمة "إعدادات" أو "شبكة لاسلكية".
 
- لتغيير كلمة المرور الخاصة بك، قد تحتاج إلى إدخال الاسم الافتراضي لشبكة Wi-Fi (وتسمى أيضًا "SSID") وكلمة المرور (أو "المفتاح")، ثم اسمك الجديد وكلمة المرور، ويجب ألا تكون مثل كلمات المرور الأخرى، يجب أن تجعلها شخصية ويصعب تخمينها، على سبيل المثال: إذا كان لديك خيار الاختيار بين أنواع "WPA"، فاختر إما "WPA2" أو "WPA2-PSK"، فهذه هي أقوى أشكال أمان الإنترنت المتاحة، وإذا سئلت عن التشفير، اختر "AES". 
 
- سيتم إعادة تعيين الروتر الخاص بك لفترة وجيزة، وبعد ذلك يجب أن يكون كل شيء بحالة جيدة، وسيتم تشغيل أي جهاز تم توصيله بالفعل، حيث ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور الجديدة في كل مرة.

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