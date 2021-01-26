إصابة سباك بطلق ناري بسبب خلافات على آثار في قنا

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أصيب سباك بطلق ناري، في مشاجرة، بسبب خلافات على استخراج آثار، بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة أحمد. م.ا، 43 عاما، سباك، بطلق ناري، متهما اثنين بإصابته، بسبب خلافات على استخراج آثار من مندرة.



تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها وضبط المتهمين.