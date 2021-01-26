مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وأجهزة الأمن بتونس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:45 ص
احتجاجات تونس
احتجاجات تونس
وكالات

توفى محتج، خلال اشتباكات مع الشرطة في تونس، مما أطلق الشرارة لمزيد من المواجهات العنيفة بين متظاهرين وأجهزة الأمن في بلدة سبيطلة.

 

ونقلت وسائل إعلام تونسية، عن أسرة هيكل الراشدي، بأنه أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع خلال مشاركته في المظاهرات التي اندلعت هذا الشهر في ذكرى ثورة عام 2011.

 

وأمر مكتب المدعي العام في القصرين، أكبر مدينة قرب سبيطلة، والتي تبعد نحو ثلاث ساعات إلى الجنوب من تونس العاصمة، بتشريح الجثة لتحديد أسباب وفاة الراشدي، وفقًا لوكالة "تونس إفريقيا" الرسمية.

 

وبحسب الوكالة، حاولت مجموعة من الشبان اقتحام مركز الشرطة في سبيطلة وإحراقه، مما أدى إلى مزيد من الاشتباكات.

 

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