أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في مصر اليوم الثلاثاء 25-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:38 ص
اللحوم البلدي والمستوردة
اللحوم البلدي والمستوردة
الفجر الاقتصادي

استقرت أسعار اللحوم في الاسواق المصرية اليوم الثلاثاء 26-1-2021، مع ارتفاع المعروض منها، ومواصلة الحكومة زيادة إنتاج الثروة الحيوانية من خلال العديد من المشروعات.

 

 

وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو،  اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو

 

 

ووفرة الحكومة العديد من المشروعات في مجال الثورة الحيوانية لزيادة المعروض منها  والمحافظة على استقرار الاسعار، فقد وفرة نحو4.1 مليار جنيه لمشروع القومي لاحياء البطلو، كما عملت  استنباط سلالات جديدة من الأبقار، والتوسع في عمليات التحصين ضد الأمراض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر كيلو اللحوم اسعار اللحوم في مصر اسعار اللحوم المستورد أسعار اللحوم البلدي

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 16 ساعة

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد قبل مواجهة مان يونايتد

منذ ساعة و 23 دقيقة

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 11 ساعة

بايدن يوقع قرارًا بشأن معظم المواطنين غير الأمريكيين

منذ أقل من ساعة

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 22 ساعة

بايدن يوقع قرارًا بشأن معظم المواطنين غير الأمريكيين

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم في القاهرة والجيزة اليوم الأحد 8-11-2020

أسعار اللحوم المستوردة والبلدي اليوم الاثنين 9-11-2020

أسعار اللحوم في مصر اليوم الاثنين 23-11-2020

أسعار اللحوم البلدي اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في محلات الجزارة

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الخميس 26-11-2020

أسعار اللحوم اليوم السبت 5-12-2020 .. كيلو "الجملي" بـ 100 جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

09:00 ص

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

06:04 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات