أسعار الأسماك في مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تباينت اسعار الاسماك في مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021 ، حيثث شهد سعر كيلو البوري ارتفاعات طفيفة بينما استقر سعر كيلو المكارونة والكابوريا.

وتشهد أسعار أسماك استقرار خلال الفترة الماضية بفضل المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة للاستزراع السمكي وكان اخرها مشروع الفيروز الذي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للاسماك إلى 85%.

أسعار الأنواع المختلفة من الأسماك اليوم الثلاثاء 26-1-2021 :

وبلغ سعر السمك "البوري " بين 44 و50 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و21 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.