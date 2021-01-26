التشكيل المتوقع لديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان

يلتقي ميلان نظيره فريق نادي إنتر الثلاثاء على ملعب سان باولو لحساب بماريات ربع نهائي كأس إيطاليا حيث صعد رفقاء إبراهيموفيتش على حساب تورينو فيما توقف الإنتر على فيورينتينا.

ويلعب ميلان المباراة على النحو التالي :-

حارس المرمى: تاتا روسانو.

الدفاع: دالوت - كايير - رومانيولي - هيرنانديز.

الوسط: ميتي - كيسي - دياز.

الهجوم: ساليميكرس - إبراهيموفيتش - لياو.

فيما يخوض انتر المباراة بالأسماء التالية :-

حارس المرمى: هاندانوفيتش.

الدفاع: كولاروف - دي فري - سكرينيار.

الوسط: بيريسيتش - فيدال - بروزوفيتش - باريلا - دارميان.

الهجوم: سانشيز - لوكاكو.