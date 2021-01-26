أمريكا تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في البرازيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:26 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات

سجلت الوكالة الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أمس الاثنين، أول إصابة بسلالة فيروس كورونا شديدة العدوى المكتشفة في البرازيل، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وكانت البرازيل، رصدت سلالة جديدة لفيروس كورونا أواخر العام 2020 في ولاية ريو دي جانيرو، فيما يتم التأكد حاليا من مدى تأثير التحورات المكتشفة على سير المرض.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة البرازيل، فيما قالت وزارة الصحة اليابانية، في وقت سابق، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

 

وأفاد خبراء، بأن انتشار سلالة البرازيل أسرع 70 بالمئة من السلالة الأصلية.

 

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