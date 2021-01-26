أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:05 ص
أسعار صرف الدينار الكويتي
أسعار صرف الدينار الكويتي
الفجر الاقتصادي

واصلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم  الثلاثاء 26  -1-2021 ، المحافظة على مستويتها السعرية أمام الجنيه المصري بجميع البنوك، وقد بلغ سعر صرفها  في المتوسط 51.66 جنيه للشراء 52 جنيه للبيع.


أسعار الدينار الكويتي  مقابل الجنيه المصري اليوم  الاثنين  26 -1-20201 :

سعر الدينار الكويتي الدولار في البنك المركزي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في بنك عودة: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي  في البنك المصري الخليجي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في بنك التعير والاسكان: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في الممصرف المتحد:51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى اليوناني بمصر51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري :51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

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