واصلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 26 -1-2021 ، المحافظة على مستويتها السعرية أمام الجنيه المصري بجميع البنوك، وقد بلغ سعر صرفها في المتوسط 51.66 جنيه للشراء 52 جنيه للبيع.





أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 -1-20201 :

سعر الدينار الكويتي الدولار في البنك المركزي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعير والاسكان: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في الممصرف المتحد:51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى اليوناني بمصر51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري :51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.