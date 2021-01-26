اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء حيث تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم  الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20
  
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 21
  
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 04 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 22
  
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 07 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 03 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 23

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بايدن يوقع قرارًا بشأن معظم المواطنين غير الأمريكيين

منذ أقل من ساعة

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد قبل مواجهة مان يونايتد

منذ ساعة و 24 دقيقة

بايدن يوقع قرارًا بشأن معظم المواطنين غير الأمريكيين

منذ أقل من ساعة

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 22 ساعة

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

09:00 ص

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

06:04 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات