أحمد خالد صالح:" محظوظ إني شاركت في الإختيار.. وهنادي صوتها حلو أوي"

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أعرب الفنان أحمد خالد صالح عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الجزء الأول من مسلسل "الإختيار"، مُشيرًا إلى أنه كان محظوظًا بالمشاركة فيه

، حيث أنها كانت تجربة عظيمة بالنسبة له.



وأشار أحمد خالد صالح خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس أنه التقى خلال التصوير بالنقيب الذي جسد دوره،مُضيفًا :"النقيب اللى عملت دوره فى الإختيار عايش ربنا يديله الصحة، وقعدت معاه وشرح ليا حاجات كتير، والمسلسل ثروة للصغيرين وعندنا بطولات كتير أوي مبتخلصش ومحظوظ إني كنت في المسلسل ده".



وقامت الفنانة هنادي مهنى، خلال ذلك اللقاء بالغناء، مما جعل الفنانة إسعاد يونس تتغزل في صوتها، وتُطالبها بإنتاج ألبوم غنائي لها.



وأوضح أحمد خالد صالح أن زوجته تتمتع بصوت رائع، مُضيفًا:" هنادي صوتها حلو أوي، وردت هنادي عليه قائلة:"أحمد كمان صوته حلو وبيحب يدندن لرضا البحراوى جدًا".



يُشار أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح الدرامية مسلسل "أنصاف مجانين"، وهو بطولة أسماء جلال، ديانا هشام، محسن صبرى، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 24 حلقة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنى الدرامية مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، سوسن بدر، مي سليم، ولاء الشريف.



