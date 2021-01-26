مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
ينتظر عشاق الكرة المصرية اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي وبيراميدز لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


ومن المُنتظر أن يلعب الأهلي المباراة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

فيما سيخوض بيراميدز المباراة على النحو التالي :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي – أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة – عبد الله السعيد – عمر جابر – رمضان صبحي.

خط الهجوم: إيريك تراوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلي وبيراميدز بيراميدز بطولة الدوري المصري الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد قبل مواجهة مان يونايتد

منذ ساعة و 20 دقيقة

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 15 ساعة

شديد البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

بايدن يوقع قرارًا بشأن معظم المواطنين غير الأمريكيين

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي ضد بني سويف

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع اليوم 6/2/2020

التشكيل المتوقع لموقعة الزمالك وبيراميدز

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الاتحاد الليبي

أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

09:00 ص

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

06:04 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات