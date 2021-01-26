مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

ينتظر عشاق الكرة المصرية اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي وبيراميدز لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.









ومن المُنتظر أن يلعب الأهلي المباراة بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول.





خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.





فيما سيخوض بيراميدز المباراة على النحو التالي :-





حراسة المرمى: شريف إكرامي.





خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي – أحمد توفيق.





خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة – عبد الله السعيد – عمر جابر – رمضان صبحي.





خط الهجوم: إيريك تراوري.



