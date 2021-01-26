بايدن يوقع قرارًا بشأن معظم المواطنين غير الأمريكيين

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارًا بمنع معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا جنوب إفريقيا في الآونة الأخيرة من دخول الولايات المتحدة، اعتبارا من يوم السبت.

وحظر الرئيس الأمريكي، دخول جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل، وبريطانيا، وأيرلندا، و26 دولة في أوروبا تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

وقد ألغى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأسبوع الماضي هذه القيود التي فُرضت العام الماضي على أن يسري الإلغاء اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قالت: "مع اتساع رقعة الجائحة وانتشار سلالات أسرع عدوى (من فيروس كورونا) فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود على السفر الدولي".

وتبدأ السلطات الأمريكية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تنفيذ قواعد جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تلزم جميع المسافرين الدوليين جوا من سن عامين فأكثر بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، أو إثبات التعافي من كوفيد-19، من أجل دخول الولايات المتحدة.

وحثت وزارة الخارجية والمراكز الأمريكية، مجددًا المواطنين الأمريكيين أمس الاثنين، على "معاودة النظر في السفر للخارج وتأجيل السفر لغير الضرورة".

وتصدرت الولايات المتحدة، قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي وباء كورونا، حيث حصد فيها الفيروس حياة 423 ألف شخص، وبلغ عدد الإصابات فيها منذ بدء تفشي الوباء حوالي 25.3 مليون حالة.