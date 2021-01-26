شوماخر ينتظر دوره في اختبارات فيراري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
بدأ فيراري خمسة أيام من الاختبارات، على حلبة فيورانو، اليوم الاثنين، في وجود الوافد الجديد كارلوس ساينز، الذي سيحظى بأولى لفاته مع الفريق، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وسيقود السائق الإسباني، المنضم من مكلارين، سيارة موسم 2018 صباح الأربعاء والخميس، لمنحه فرصة العمل مع طاقم السباق والمهندسين.

وسبق أن قاد شارل لوكلير وسيباستيان فيتل، الذي رحل عن فيراري، السيارة قبل بداية الموسم الماضي، الذي تأجلت بدايته بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما اختبر ميك شوماخر، الذي يستهل مشواره في فورمولا 1 هذا العام مع هاس، الذي يحصل على محركات فيراري، السيارة في سبتمبر أيلول.

وسيعود نجل الأسطورة مايكل شوماخر لقيادتها، يومي الخميس والجمعة.

وسيختبر لوكلير، الذي كان قد دخل العزل الذاتي، بعد إصابته بفيروس كورونا هذا الشهر، السيارة غدا الثلاثاء.

وقاد ثلاثة سائقين من أكاديمية فيراري السيارة، اليوم الاثنين، وهم جوليانو نجل جون أليسي، سائق فيراري السابق، والنيوزيلندي ماركوس أرمسترونج، والروسي روبرت شفارتسمان.

وهذا هو الاختبار الأول لكل من أليسي، الذي فاز والده بسباق كندا 1995 واعتزل في 2001، وأرمسترونج.

وسيترك شوماخر، بطل فورمولا 2 في الموسم الماضي، السيارة يوم الجمعة لوصيفه البريطاني كالوم إليوت، سائق الاختبارات الجديد في فيراري.

ويمكن لفرق فورمولا 1 اختبار سيارات أقدم بموسمين، بعد تقليص اختبارات ما قبل بداية الموسم الحالي، إلى ثلاثة أيام فقط في البحرين، بدلا من إسبانيا، في الفترة 12-14 مارس آذار.

وينطلق الموسم الجديد في البحرين، يوم 28 مارس/آذار المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محركات كورونا فورمولا 1

أخبار تهمك

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

شديد البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بايدن يوقع قرارًا بشأن معظم المواطنين غير الأمريكيين

منذ ساعة الا ربع

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد قبل مواجهة مان يونايتد

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 16 ساعة

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 15 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

نظرة على أداء فرق فورمولا 1 في سباق المجر

مدير مرسيدس: لا ينبغي الشعور بإمكانية ضمان الفوز

فيتل: أتمنى القيادة بجانب شوماخر الصغير

فيراري في اختبار صعب أمام مرسيدس في سباقات فورمولا 1

فيراري يكشف عن رحيل فيتيل

رحيل فيتيل يضع لوكلير في صدارة سائقي فيراري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

مفاجأت بالجملة في التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي وبيراميدز

09:00 ص

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

06:04 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

موسيماني يقترب من حسم مصير نجمي الأهلي

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات