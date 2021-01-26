علامات وجود الطاقة السلبية في المنزل وطرق التخلص منها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
هناك بعض العلامات التي تدل على وجود الطاقة السلبية في المنزل قد تبحثون عن معرفتها لكي تتخلصون منها حيث أنا لطاقة السلبية تجلب الحظ السيء والطاقة الإيجابية تجذب الحظ الجيد كما يعتقد البعض

وعن العلامات التي تشير إلى وجود الطاقة السلبية في المنزل وفقا المعتقدين فيها، كما أنها قد تكون علامات الحسد في البيت، او تكون دون سبب، ما يلي:

- وجود مشكلة صحية مزمنة تتعلق بأحد افراد الأسرة ، وقد لا تستجيب للعلاج.
- عدم التركيز ، والشعور بالكسل، والخمول ، وفقدان الرغبة في القيام بأي أمر.
- ضياع فرص العمل الجيدة، والتي يتم تخريبها في المراحل الأخيرة المقاربة من النجاح. 
- عدم تحقق النتائج المرجوة من العمل ، والنجاح فيه.
- عدم الشعور بالراحة في أماكن العمل ، او المنزل.
- وجود حالة من التفكير الصفري ، وهي التي يتوقف فيها العقل عن التفكير.
- قيام أحد أفراد الأسرة بسلوك غير عقلاني ، او غير متوقع.
- توارد الافكار السلبية مثل ، التفكير في الانتحار.
- ظهور الخلافات المتكررة بين أفراد الأسرة ، او أعضاء فريق العمل.

التخلص من الطاقة السلبية في المنزل
فيما يلي بعض الطرق التي تعمل على التخلص من الطاقة السلبية من المنزل :

نظافة المنزل
يعتبر من الأمور الضرورية أن يكون المنزل نظيفا ، ومرتبا بطريقة جيدة ، وليست عشوائية ، من داخل المنزل ، وخارجه ، ويكون هذا العمل بانتظام.

استخدام الحمضيات
الحمضيات مثل ، الملح ، وعصير الليمون ، والخل الابيض قد تكون من الأمور شديدة النفع في التخلص من الطاقة السلبية المتواجدة في المنزل

إزالة المرايا
قد تكون المرايا أحد الأسباب الاولى في خلق الطاقة السلبية ، واظهار أعراض العين والحسد ، حيث قد يقوم الشخص بحسد نفسه ، لذلك من المهم إزالتها ، وبالأخص من غرفة النوم.

تغطية التلفزيون
مثل المرايا ، ينطبق الأمر على شاشات التليفزيون ، والكمبيوتر ، وغيرها ، وبالأخص أن كان في غرفة النوم ، فيجب تغطيته قبل النوم.

ازالة النباتات الشائكة
التي تتضمن الصبار ، والتين الشوكي ، وغيرها من النباتات ذات الحواف السلبية ، والتي قد تزيد من الطاقة السلبية المتواجدة في المنزل.

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