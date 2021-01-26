ألمانيا تسجل أكثر من 900 حالة وفاة بكورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 900 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، سجلت ألمانيا 6408 إصابات جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى مليونين و148077.

 

وشهدت ألمانيا، ارتفاعًا في حصيلة الوفيات إلى 52990 حالة، بعد رصد 903 وفيات جديدة.

 

وقد فرضت السلطات الألمانية، إجراءات الحجر الصحي الصارمة منذ 16 ديسمبر الماضي.

 

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وزعماء الولايات الفدرالية، اتفقوا الأسبوع الماضي، على تمديد العزل العام، مما يعني استمرار إغلاق المدارس والمطاعم وجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 14 فبراير القادم.

 

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