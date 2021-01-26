الأرصاد عن طقس اليوم: مائل للدفء على القاهرة وشبورة بهذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، في بيان تفصيلي.





حالة الطقس

وقالت الأرصاد إن اليوم يشهد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسًا دافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.



وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





شبورة مائية

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





شديد البرودة ليلا

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: "القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة.ال